Terminator - Resistance: Video mit 30 Minuten Gameplay zum Shooter

Zum im vergangenen Monat angekündigten Science-Fiction-Ego-Shootervom Entwickler Teyon wurde neues Videomaterial von der EGX 2019 in London veröffentlicht. Der rund 30 Minuten lange Gameplay-Clip erschien auf dem YouTube-Kanal „Bambooshoots Game“ und zeigt, wie der Protagonist sich durch ein Level schleicht.

Die Handlung des Titels ist im postapokalyptischen Los Angeles rund 30 Jahre nach dem Tag des Jüngsten Gerichts angesiedelt. Ihr schlüpft in die Rolle des Soldaten Jacob Rivers und erlebt die Ereignisse, die zu dem entscheidenden Endkampf gegen die Maschinen führen. Dabei müsst ihr euch vor Skynets Verteidigungsmaßnahmen, T-800-Terminatoren und anderen Widersachern in Acht nehmen. Im Verlauf des Spiels könnt ihr eure Fähigkeiten verbessern, mit anderen Überlebenden interagieren und Einfluss auf ihr Schicksal nehmen. Terminator - Resistance wird ab dem 15. November für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.