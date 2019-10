PC Switch XOne PS4

Ihr spielt den Rookie, der sich zwischen den beiden alten Hasen im Aufzug befindet.

I ain’t afraid of no Ghost

Kollateralschäden sind durch unsere Versicherung abgedeckt.

Back off man, I’m a scientist

Slimer kann es einfach nicht lassen und muss immerzu futtern.

Fazit

Third-Person-Shooter für PC, PS4, Switch und Xbox One

Einzelspieler

29,99€ für Konsolen, 20,99 im Epic-Store

Ein solides Spiel für Fans der Filme

Who you gonna call? Gepaart mit der echt schrillen Sirene des Ecto-1 ist dieser Ohrwurm sicher das Erste was uns allen direkt zu den titelgebenden Geisterjägern einfällt. Gut zehn Jahre nach dem Original-– Eine Adaption der beiden Filme aus den 80ern – erscheint nun das ganze noch einmal neu aufbereitet für die aktuellen Konsolen und, Epic-exklusiv, auch für den PC.In bewährter Third-Person-Ansicht arbeiten wir als „Der Neue“ mit den Doktoren Venkman, Stantz und Spengler zusammen, um New York einmal mehr von diversen Geistern zu befreien. Wir beginnen unseren neuen Job stilecht in der umgebauten Feuerwache mit einem Tutorial. Die Wache, und auch andere Kulissen aus den Filmen, wurden sehr gut ins Spiel gebracht. Slimer muss hier erst einmal als Übungs-Geist herhalten und wir jagen ihn ein wenig durch das Gebäude. Dabei werden uns ganz nebenbei die Eigenheiten der Protonenkanonen und deren Bedienung beigebracht. Genauso lernen wir auch wie wir die anderen Gerätschaften wie die Geisterfallen oder den PKE-Meter richtig zu verwenden haben. Letzteres dient uns auch als Geister-Lexikon und Tutorial-Nachschlagewerk.Das Geisterfangen läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Als erstes will das Gespenst von uns aufgespürt werden. Mit dem PKE folgen wir einem Signal, ähnlich wie bei einem Metalldetektor, bis zum Versteck der übernatürlichen Erscheinung. Im zweiten Schritt müssen wir nun mit Strahlen aus unserem Protonenpack den Delinquenten müde schießen. Wenn die Anzeige neben dem Geist weit genug erschöpft ist, können wir nun unsere Geisterfalle werfen, um den ektoplasmatischen Wicht in ebendiese zu befördern. Wir müssen lediglich darauf achten das unsere Waffe nicht überhitzt und wir nicht von etwaigen Geschossen getroffen werden.Sollten wir doch einmal zu Boden gehen kann uns immer einer der anderen Geisterjäger wiederbeleben. Diesen Service dürfen wir auch unseren Arbeitgebern zukommen lassen, sollten diese zu oft getroffen werden. Erst wenn alle Teammitglieder Heilung benötigen ist das Spiel vorbei und wir können ab dem letzten Checkpoint, meist kurz vor dem Gefecht, einen erneuten Versuch wagen.Einen Mehrspieler-Modus, wie es ihn im Original gegeben hat, sucht man hier vergebens. Es begleitet uns also immer die KI, die aber recht intelligent agiert und mir nie negativ aufgefallen ist. Im Gegensatz zum Original wurde, aus Gründen, im Remake auch die deutsche Tonspur entfernt. Es gibt nur deutsche Untertitel, die in Gefechten teils nicht zu lesen sind, weil von überall Protonenstrahler aufblitzen und die Aktion die volle Aufmerksamkeit fordert. Davon ab wurde nur die Auflösung an aktuelle Verhältnisse angepasst.Da es sich um eine runderneuerte Version eines alten Titels handelt ist die Story, für alle die das Original kennen, ein alter Hut. Auch Neu-Spieler sollten hier eher eine an den Film angelehnte Story erwarten als ein bahnbrechendes Geschichts-Epos. Die Neuauflage ist in allen Punkten eher Durchschnittskost, egal ob Grafik, Geschichte oder den Anspruch an das Können am Abzug. Aber für Fans der Originalfilme bietet sie einen schönen Trip in die Vergangenheit.