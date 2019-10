Vampire the Masquerade - Swansong: Narratives RPG der Council-Entwickler

PC

Bereits am gestrigen Tage wurde mit Vampire the Masquerade - Swansong auf der PDXCON 2019 ein weiterer Titel im World-of-Darkness-Universum enthüllt. Angekündigt wurde der, von den Entwicklern als narratives Rollenspiel bezeichnete, Titel bereits im Mai dieses Jahres – damals jedoch noch ohne dem Kind einen konkreten Namen gegeben zu haben.

Umgesetzt wird Vampire the Masquerade - Swansong von Big Bad Wolf, den Entwicklern des Episoden-Adventures The Council (zum Test+ der ersten Episode mit Video). Informationen zur Mechanik des Spiels sind noch keine veröffentlicht worden. Die Vermutung liegt jedoch nahe, dass sie sich am Erstlingswerk des Studios orientieren wird – vielleicht mit einem ausgeprägterem Skill-System, aber das muss die Zukunft zeigen.

Zum Inhalt wurden hingegen auf dem offiziellen Twitter-Account erste Details bekanntgegeben. So sollt ihr in Swansong die Kontrolle über drei Vampire übernehmen. Darüber, ob ihr diese parallel spielt oder ob sie, ähnlich den unterschiedlichen Skill-Ausprägungen in The Council, den Wiederspielwert erhöhen sollen wurden noch keine Angaben gemacht. Fakt jedoch ist, das diese Spielfiguren unterschiedlichen Gruppierungen innerhalb des Clans der Camarilla angehören. Diese Fraktion ist ein eher traditionell ausgerichtete Teil der Vampirgemeinschaft in der World of Darkness die versucht, den geheimen Status der Vampire aufrecht zu erhalten.

Wenn ihr Vampire the Masquerade - Swansong spielen wollt müsst ihr euch noch ein wenig gedulden. Die Veröffentlichung ist erst für 2021 geplant. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, habt ihr jedoch bereits vorher die Möglichkeit in die Welt der Masquerade-Vampire einzutauchen. Bereits am 4. Dezember erscheint das, von den Entwicklern als narratives Adventure bezeichnete, Vampire The Masquerade - Coteries of New York für den PC. Und ebenfalls vorher, wenn auch kürzlich auf ein unbestimmtes Datum im nächsten Jahr verschoben, wird Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (zur Preview) veröffentlicht. Zudem soll Werewolf - The Apocalypse - Earthblood (zur Angeschaut-News von der E3 2019) in 2020 erscheinen, bei dem sich die Geschichte zwar nicht um Vampire dreht, dessen Geschichte aber im selben Universum angesiedelt ist.