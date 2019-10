For Honor: Halloween-Event Fänge der Anderwelt ab sofort spielbar

PC XOne PS4

In For Honor (Wertung im Multiplayer-Test: 7.0) wurde kürzlich das Halloween-Event Fänge der Anderwelt gestartet, in dem ihr bis zum 1. November um 14:00 Uhr (MEZ) dämonische Kreaturen im Heathmoor bekämpft.

Erobert im Modus "Geisterjäger" Zonen, um einen Boost zu erhalten, ohne den ihr die Dämonen nicht töten könnt. Den Boost erhaltet ihr auch, indem ihr andere Spieler, die den Boost besitzen, erledigt. Oder ihr verbündet euch mit anderen Kriegern und nehmt am "Wettlauf der Fraktionen" teil, um Belohnungen zu verdienen.

Das Event bringt für alle Charaktere ein neues, dreiteiliges Waffenset mit. Die verschiedenen Teile sind als Beute in jedem Modus sowie in Restesammler-Truhen enthalten.

Weitere kosmetische Gegenstände erhaltet ihr in allen Multiplayer-Partien nach Abschluss zufällig, hierunter verschiedene Gesten, Schmuckstücke für euren Helm sowie eine Schlachtmontur.

Im Ingame-Shop könnt ihr außerdem neue Monturen, Exekutionen sowie alle Event-Inhalte mit der Ingame-Währung Stahl erwerben.

Eine ausführliche Auflistung aller Inhalte findet ihr auf der offiziellen Event-Seite, den Trailer könnt ihr euch abschließend ansehen: