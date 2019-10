Kurzmeldungen KW 42/2019 u.a. mit Disco Elysium, Diablo 4, Fifa 20

PC

Offizielles „The Art Of Diablo“-Buch wirbt mit Diablo 4

Wenn am 1. und 2. November 2019 die jährliche Blizzcon stattfindet, rechnet alle Welt fest mit der Ankündigung von Diablo 4. Da Blizzard selbst bisher noch keine Statements zur Entwicklung gegeben hat, suchen Fans und Presse nach jedem noch so kleinen Anhaltspunkt. Ein recht deutlicher dürfte die Werbeanzeige zum Buch The Art Of Diablo sein, das der Panini Verlag am 3.11., einen Tag nach der Blizzcon, veröffentlicht. Dort heißt es: „Mit über 500 Artworks aus Diablo, Diablo 2, Diablo 3 und Diablo 4 präsentiert dieses Buch zahlreiche bemerkenswerte Kunstwerke, die für das ikonische Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment kreiert wurden, das Generationen von Fans ewig währende Albträume beschert hat." (Quelle: Gamefront)

Als der französische Fußball-Star Franck Ribery jüngst mit seinen Kindern Fifa 20 spielen wollte, traute er seinen Augen nicht. Der mittlerweile beim AC Florenz unter Vertrag stehende Ex-Nationalspieler sah sein Polygonmodell im Spiel, staunte und twitterte kurz darauf in Richtung Electronic Arts unter das Bild seines virtuellen Alter Egos: „Wer ist dieser Kerl?“ Tatsächlich hat der Fifa-20-Ribery mehr Ähnlichkeit mit einem Mario Basler am Ende seiner aktiven Laufbahn, kurz bevor Zigaretten und Bier ihn zum Trash-Show-Teilnehmer von heute machten. Dies ist umso erstaunlicher, da Riberys Spielfigur in den Vorgängern deutlich authentischer aussah, als dieser noch für die Bayern kickte. Konami nutzte die Gunst der Stunde und postete ein Bild von Ribery aus eFootball PES 2020 mit dem Text „Hey Franck! Weißt du, wer dieser Kerl ist?“ (Quelle: Twitter)

Microsoft Flight Simulator: Im Onlinemodus über das eigene Haus fliegen

Mit dem 2020 erscheinenden Microsoft Flight Simulator will Microsoft die Grenzen zwischen Computergrafik und Fotorealismus verschwimmen lassen. Bei entsprechend schneller Internetverbindung können in der zivilen Flugsimulation zwei Millionen Städte, 45.000 Flughäfen und sämtliche Naturwahrzeichen in gestochen scharfer Qualität überflogen werden. Auf der Homepage zum Spiel wird damit geworben, mit einem Flugzeug seiner Wahl sein eigenes Haus besuchen zu können. Zugrunde liegen hierfür Satellitenscans mit Gelände- und Objektdaten, die im Onlinemodus aus einem Datensatz von rund zwei Petabyte (entspricht etwa 2000 Terabyte) in Echtzeit errechnet werden. Vegetation, Verkehr und Wolken werden indes von der KI berechnet, die etwa den Wind simuliert und so den Einfluss auf Flugbahn, Regen und Wellen im Wasser errechnet. Angaben zu Mindestbandbreite und Systemanforderungen für Windows-10-PCs gibt es noch keine. Für den ebenfalls vorhandenen Offlinemodus werden vorgerenderte Texturen zum Einsatz kommen, Großstädte sind hier zwar erkennbar, aber nicht mehr so detailgetreu wie noch in den Vorgängern. (Quelle: Flight Simulator Software-Verkaufs-Charts Deutschland (7.10. bis 13.10.2019)

PS4 1. ( 1 ) FIFA 20

2. ( 2 ) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

3. ( 3 ) Borderlands 3

4. (NEU) Grid Day One Edition

...

9. (NEU) Concrete Genie Xbox One 1. ( 1 ) FIFA 20

2. ( 2 ) Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

3. (NEU) Grid Day One Edition

...

10.(NEU) Yooka-Laylee and the Impossible Lair PC 1. ( 2 ) Landwirtschafts-Simulator 19

2. ( 1 ) Anno 1800 Die ersten Plätze der weiteren Plattformen: The Legend Of Zelda - Link's Awakening (Switch)

(Switch) Lego Dimensions Starter Pack (Wii U)

(Wii U) Super Mario 3D Land Selects (3DS)

(3DS) FIFA 18 (PS3)

(PS3) Red Dead Redemption (Xbox 360) (Quelle: GfK) Capcom: Fokus auf bekannte Marken und Remasters

Nach den großen Erfolgen von Devil May Cry 5 und dem Remake von Resident Evil 2 hat Capcom im aktuellen Geschäftsbericht angekündigt, künftigt vermehrt alte Spielemarken zu reaktivieren und neben neuen Serienteilen auch Remasters zu veröffentlichen. In der mittlerweile 40-jährigen Firmengeschichte haben sich dafür einige Kandidaten angesammelt, darunter die Reihen Resident Evil, Street Fighter, Monster Hunter, Dino Crisis oder Onimusha. (Quelle: Capcom-PDF-Geschäftsbericht)