Overwatch 2: Insider spricht von Ankündigung auf der BlizzCon + Infos

PC Switch XOne PS4

Dass Blizzard schon seit einer ganzen Weile an Overwatch 2 arbeitet, ist bereits länger bekannt. Auf der anstehenden diesjährigen BlizzCon im kalifornischen Anaheim (1. bis 3. November 2019) soll der Titel erstmals offiziell angekündigt werden. Das zumindest behauptet der Overwatch-Spieler und Switch-Streamer Metro, der seine Infos laut eigener Aussage von einer internen Quelle bezieht. Bereits im vergangenen Jahr konnte er dank diesem Insider Neuigkeiten zu Overwatch kurz vor der BlizzCon 2018 auf seinem Twitter-Kanal durchsickern lassen.

Wie er schreibt, sollten die Fans fest mit einer Ankündigung rechnen, aber keine Spielszenen erwarten, denn Blizzard plane nur ein CGI-Video zu präsentieren, in dem verschiedene Helden zu sehen sein werden. Die Hauptrollen in dem Clip werden dabei von Mei, Rracer und Winston gespielt. Zudem können die Spieler mit dem Auftritt eines jungen Genji rechnen. Am Ende wird das Overwatch-Logo auftauchen und kurz darauf die Ziffer „2“ hinzugefügt, so die Quelle.

In den weiteren Tweets verrät Metro die angeblichen Details zum Nachfolger. So soll der Titel diesmal sowohl PvP, als auch PVE bieten. Das Spiel soll mit einem Level-System aufwarten, das die Art verändern soll, wie man seine Charaktere spielt. Einige Fähigkeiten sollen sich ebenfalls durch das Stufensystem verändern, wobei sich der Insider nicht sicher war, ob diese Änderung sich auf PvP, PvE, oder beides bezieht. Als Beispiel nennt er Tracers Fähigkeit „Impulsbombe“, die dahingehend verändert wird, dass wenn sie an einem Charakter haften bleibt und andere Gegner in der unmittelbaren nähe sind, sie ebenfalls an der Bombe haften bleiben.

Ganz nebenbei ließ der Insider zudem verlauten, dass auch Diablo 4 und Diablo 2 Remastered angekündigt werden. Ob das alles so stimmt, werden wir spätestens auf dem Event erfahren.