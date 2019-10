Auf was spielt ihr am meisten?

Es gibt etliche Spieleplattformen, vom PC über Konsolen und Mobile bishin zu Browser Games. Doch in welchem Bereich verbringt ihr die meiste Spielzeit? Lasst es uns in der neuen Sonntagsfrage wissen!

Der ein oder andere GamersGlobal-Leser hatte womöglich bereits mit einer Sonntagsfrage gerechnet, die sich mit den jüngsten Aussagen des amtierenden Bundesinnenministersbeschäftigt. Da der Autor dieser Zeilen jedoch die Ansicht vertritt, dass man sich mit solch purem Nonsens nicht beschäftigen sollte, Suchtgefahr durch Videospiele oder den scheinbar steigenden Drang zu Pay-to-win oder glücksspielartigen Mechanismen in Spielen sollte man hingegen nicht unterschätzen, widmen wir uns lieber einem anderen Thema. Konkret hatten wir eine ähnliche Frage gewiss bereits vor einiger Zeit schon mal gestellt, möchten die nach eurer aktuell meistgenutzten Spieleplattform aus Aktualitätsgründen jedoch erneut stellen.Im Prinzip ist mit der Einleitung bereits alles Wesentliche gesagt, denn in der Sonntagsfrage möchten wir von euch schlicht wissen, ob ihr die meiste Spielzeit auf PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, auf dem Smartphone oder auch einer der anderen aktuellen Spieleplattformen verbringt. Es geht indes nicht darum, ob ihr auf mehreren Plattformen aktiv seid oder nicht, sondern tatsächlich darum, auf welcher Plattform ihr die meiste Zeit innerhalb von Spielen verbringt. Wir werden natürlich Bezug zum damaligen Umfrageergebnis nehmen (April 2018), das wir bewusst an dieser Stelle nicht verlinken.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild, bei dem wir auch die Kommentare entsprechend aufgreifen. Fühlt euch ferner wie üblich herzlich dazu eingeladen, eure Meinung mit den anderen User und der Redaktion im Kommentar zu diskutieren, um dadurch das entstandende Meinungsbild zu mehren. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell beinahe 200) findet ihr unter diesem Link