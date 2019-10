Vampire The Masquerade - Coteries of New York erscheint am 4.12. für PC

PC Switch XOne PS4

Im Rahmen der zurzeit in Berlin stattfindenden PDXCON 2019 haben die Entwickler von Draw Distance bekanntgegeben, dass ihr narratives Adventure Vampire the Masquerade - Coteries of New York am 4. Dezember für den PC erscheinen wird. Die Switch-Version soll im ersten Quartal 2020 folgen, außerdem sind die Polen mit ihrem Publisher Paradox Interactive in Gesprächen bezüglich einer Veröffentlichung für Playstation 4 und Xbox One.

Vampire the Masquerade - Coteries of New York behandelt den Konflikt zwischen zwei Vampir-Fraktionen, den Camarilla sowie den Anarchs. Ihr startet als junger Blutsauger und müsst euch im Verlauf der Handlung entscheiden, ob ihr euch den eher traditionalistisch veranlagten Camarilla oder den rebellischen Anarchs anschließen wollt. Die Clans vertreten unterschiedliche ethische Auffassungen und, je nachdem welcher Seite ihr euch anschließt, verfügt ihr im Anschluss über deren speziellen Fähigkeiten. Diese sollen sich auf die weiteren Themen und Dialoge auswirken, die euch im Verlauf des Spiels angeboten werden und mit den von euch getroffenen Entscheidungen die Spielwelt nachhaltig beeinflussen.