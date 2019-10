Xbox Wireless Controller: 25 Euro Rabatt durch Microsoft-Minispiel erhalten

XOne

Überlegt ihr momentan, euch einen (weiteren) Xbox Wireless Controller zuzulegen? Wenn ja, interessiert euch vielleicht eine Werbeaktion von Microsoft, in deren Rahmen ihr 25 Euro Rabatt für den Kauf eines Controllers im Special- oder Limited-Editions-Design erhalten könnt.

Alles, was ihr dafür tun müsst, ist es, erfolgreich an einem Minispiel teilzunehmen, das vom 17. bis 23. Oktober verfügbar ist. In dessen Verlauf werden euch fünf Gamepads angezeigt, auf denen wiederum eine Reihe von gedrückten Tasten/Buttons dargestellt wird, die ihr wiederholen müsst, indem ihr auf den jeweiligen Controller klickt. Die Schwierigkeit ändert sich dahingehend, dass es schlicht mehr Tasten werden, die ihr euch merken und korrekt wiederholen müsst (zweimal könnt ihr euch irren und ein „Level“ erneut „spielen“). Mit einer Chance von 1:100 könnt ihr zudem in eine Bonusrunde gelangen, in der ihr einen „aufregenden“ Sofortpreis erhaltet, sofern ihr diese besteht.

Wart ihr erfolgreich, wird euch ein Code angezeigt, den ihr kopieren solltet, da dieser nicht gespeichert wird und somit beim Schließen des Browsers verloren ist (ihr könnt allerdings unbegrenzt oft am Minigame teilnehmen). Einlösen könnt ihr den Rabatt bis zum 31. Oktober 2019 in den deutschen und österreichischen Onlineshops von MediaMarkt und Saturn, die entsprechenden Links werden euch ebenfalls nach der Teilnahme angezeigt.

Gültig ist der Code – wie eingangs erwähnt – nur für bestimmte Controller-Designs, wie zum Beispiel die Special Edition von Fortnite, die Sport-Blue-Special-Edition oder auch die Night-Ops-Camo-Special-Edition. Zur Wahl stehen außerdem Gamepads in den Farben Rot, Blau, Grau/Grün und Dungelgrau/Hellgrau/Blau sowie der Limited Edition Controller zu Gears 5. Alle angebotenen Xbox Wireless Controller haben gemein, dass ihr Preis bei 64,99 Euro liegt, sodass ihr durch das Einlösen des Rabattes einen Betrag von 39,99 Euro zahlt. Nicht genutzt werden kann der Code für weiße und schwarze sowie für den Xbox Elite Controller.