Werewolf - The Apocalypse - Earthblood: Neuer Trailer von der PDXCON

PC XOne PS4

Anlässlich der zurzeit stattfindenden PDXCON 2019 in Berlin haben Bigben Interactive und die Cyanide Studios einen Reveal-Trailer für Werewolf - The Apocalypse - Earthblood (zur Angeschaut-News von der E3 2019) veröffentlicht. Der Titel wurde erstmals im Januar 2017, damals noch als Kooperation der Entwickler mit dem Publisher Paradox Interactive, angekündigt – doch wurden bis zum heutigen Tage noch keine Bilder oder Videos mit Grafik aus dem Spiel veröffentlicht. Auch der heute veröffentlichte Trailer ist nur spärlich mit Ingame-Szenen ausgestattet.

Werewolf - The Apocalypse - Earthblood ist im World-of-Darkness-Universum angesiedelt, derselben Welt, in der auch das kürzlich aufs nächste Jahr verschobene Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (zur Preview) angesiedelt ist. In dem Action-RPG ist es eure Aufgabe, euch in Form des Werwolfs Cahal und seinem Rudel gegen den Konzern Pentex zur Wehr zu setzen, der euren Lebensraum bedroht. Dazu nutzt ihr in Werwolfsgestalt rohe Gewalt wie Sprünge, Prankenhiebe, Bisse und unterschiedliche Spezialattacken. In normaler Wolfsgestalt, beziehungsweise in menschlicher Form, sollen hingegen Stealth-Gameplayelemente deutlich im Vordergrund stehen.

Wenn die Entwicklung wie geplant verläuft, dann soll Werewolf - The Apocalypse - Earthblood im Laufe des Jahres 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.