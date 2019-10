Hearts of Iron 4: La Resistance angekündigt // Spionage, neue Fokusbäume & mehr

PC Linux MacOS

Mit La Resistance kündigte Paradox Interactive auf der derzeit in Berlin stattfindenden PDXCON einen weiteren Download-Inhalt für die Globalstrategie Hearts of Iron 4 an, das seit über zwei Jahren erhältlich ist und für das wir in unserem damaligen Test die Wertung 5.5 vergaben (siehe auch diesen MoMoCa, in dem der Tester Rüdiger Steidle zu Gast ist).

Wie es der Name der Erweiterung bereits andeutet, thematisiert diese den Widerstand und dessen Möglichkeiten in Form eines neuen Spionagesystems. So könnt ihr die Fabriken des Feindes sabotieren, Codes knacken (um kurzfristige Vorteile auf dem Schlachtfeld zu erlangen) oder an empfindlichen Positionen hinter den feindlichen Linien zuschlagen. Eure Agenten können zudem ein Netz an Informanten oder auch eine geheime Armee aufbauen, um so den Besatzern ebenfalls zu schaden.

Zu den weiteren Features von La Resistance gehören neue Fokusbäume für Frankreich und mehr Komplexität für die spanische Kampagne, wodurch zum Beispiel ein erweiterter spanischer Bürgerkrieg möglich wird, „der zu einem breiteren Konflikt führen kann“. Mit eurem Geheimdienst könnt ihr Spione ausbilden und sie anschließend auf Sondereinsätze schicken. Zudem können sich eure Agenten „auf bestimmte Arten von Informationskriegen spezialisieren und passiven Widerstand gegen feindliche Spionage entwickeln“ sowie „die Vorarbeit für Kollaborateure leisten, die tätig werden, wenn ihr euer Ziel erobert habt“. Die neuen Scout-Flugzeuge liefern euch darüber hinaus (nützliche) Informationen zu nahegelegenen Gebieten, während „Panzerwagen dabei helfen, Widerstandsaktivitäten zu erkennen und zu unterdrücken“.

Wann genau La Resistance zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt. Paradox Interactive weist jedoch darauf hin, dass die Veröffentlichung – wie auch schon bei anderen DLCs – von einem umfangreichen kostenlosen Update des Hauptspiels begleitet wird.