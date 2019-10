Crusader Kings 3: Neuer Teil der Globalstrategie-Serie angekündigt

PC

Paradox Interactive hat im Anschluss der Eröffnungsveranstaltung der aktuell in Berlin stattfindenden PDXCON 2019 sein nächstes großes Globalstrategiespiel enthüllt. Wer auf Victoria 3 gehofft hatte, wird vermutlich etwas enttäuscht sein, denn beim neuen Titel handelt es sich um Crusader Kings 3, der 2020 für PC und Microsofts Xbox Game Pass erscheinen soll.

In Crusader Kings 3 werdet ihr eure eigenen Dynastien formen und eure einzigartigen Charaktere durch die Geschichte führen können. Dabei werdet ihr zwischen verschiedenen Lebensstilen wählen können, die besser zur Persönlichkeit und den Ambitionen eures Charakters passen. Abermals schreibt ihr die Mittelalterliche Geschichte neu, erschafft mächtige Königreiche und baut eure Machtstellung durch Handel, Politik, Heirat, Kriege, sowie direkten Einfluss auf Religion aus. Eure Dynastien sollen sich im Verlauf des Spiels verändern und sich an die Veränderungen in der Familie und der Politik anpassen. Andere Charaktere verschwören sich derweil und gehen gemeinsam gegen euch vor, um euch an eure Grenzen zu bringen.

Das Spiel soll mit einer „angenehmen Lernkurve“, inklusive nützlicher Ratschläge und Hilfe für Neulinge, aufwarten. Dabei werden die Spieler auch auf Pfade hingewiesen, die sie sonst vielleicht gar nicht in Betracht gezogen hätten. Neben einer mit Blick auf eine bessere Bedienung überarbeiteten Benutzeroberfläche wurde der neue Teil der Reihe auch grafisch stark aufgewertet und wird erstmals 3D-Charaktermodelle und detailliertere Karten bieten.

Anlässlich des Events ist Crusader Kings 2 (Testnote: 7.0) kostenlos auf Steam spielbar. Aus dem Beitrag des Entwicklers geht allerdings nicht ganz klar hervor, ob es sich hierbei um ein permanentes Geschenk des Basisspiels, oder schlicht nur um freie Spielzeit handelt.