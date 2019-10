Star Wars Jedi - Fallen Order: Gold-Status erreicht // 4K-Screenshots

PC XOne PS4

„Möge die Macht mit euch sein“ – mit diesem ikonischen Zitat schließt das Entwicklerstudio Respawn Entertainment ein Twitter-Posting, mit dem der Gold-Status von Star Wars Jedi - Fallen Order bekanntgegeben wurde. Sofern nicht etwas gänzlich Unerwartetes dazwischenkommt, werdet ihr folglich ab dem 15. November auf PC, PS4 und Xbox One selbst in das Actionadventure eintauchen können. Passend dazu verweisen wir auf unsere Screenshot-Galerie vom 17. Oktober, die Bilder in 4K-Auflösung enthält.

In den vergangenen Monaten berichteten wir anhand zahlreicher News über den kommenden Star Wars-Titel. So könnt ihr euch zum Beispiel über die offiziellen Systemanforderungen informieren oder euch 15 Minuten Gameplay anschauen. Nicht wenige dürften vermutlich froh darüber sein, dass es sich bei Star Wars Jedi - Fallen Order um einen reinen Singleplayer-Titel handelt, in dem Mikrotransaktionen zudem nicht implementiert sein werden. Nach derzeitigem Wissensstand ebenfalls nicht geplant sind Download-Inhalte, da die Priorität auf „einer starken und in sich abgeschlossenen Geschichte“ liegt.

Zeitlich angesiedelt ist die Story des Third-Person-Action-Adventures – das vollständig ohne Ladezeiten auskommen soll – kurz nach den Ereignissen von Star Wars - Episode 3 - Die Rache der Sith. Als junger Padawan Cal Kesis seid ihr auf der Flucht und müsst den Orden der Jedi wieder aufbauen. Im Laufe des Spiels erlernt ihr neue (Macht-)Fähigkeiten sowie natürlich den Umgang mit dem Lichtschwert, das nach der Kritik von Fans überarbeitet wurde. Als Begleiter kommt unter anderem der Droide BD-1 zum Einsatz, der euch in manchen Situationen unterstützend zur Seite steht.