Humble Monthly wird bald zu Humble Choice: Preismodelle und mehr

Humble will sein Monthly-Bundle-Abonnement noch in diesem Jahr in „Humble Choice Bundle“ umwandeln, das etwas anders funktionieren wird. Bisher bekamen die Abonnenten zum Preis von 12 US-Dollar (umgerechnet etwa 11 Euro) monatlich acht bis zehn Spiele, von denen zu Beginn des Monats nur ein oder ein paar Titel enthüllt wurden. Der Rest wurde dann üblicherweise zum Beginn des darauffolgenden Monats offenbart. Mit Humble Choice sollen nun monatlich zehn Spiele angeboten werden, die alle gleich zu Beginn sichtbar sein werden. Allerdings wird es mit der Umstellung gleich drei neue Zahlungsmodelle mit festen Beträgen geben, wobei ihr je nach Höhe des Beitrags mehr oder weniger Spiele erhaltet. Hier die Details:

Lite

$4,99 monatlich

$44,99 jährlich Basic

$14,99 monatlich

$134,99 jährlich Premium

$19,99 monatlich

$179,99 jährlich Classic

$12,00 monatlich

$132,00 jährlich Spiele, die ihr behalten könnt 0 3 9 10 Freie Auswahl aus 10 Spielen nein ja ja ja Zugriff auf Humble Trove ja ja ja ja Humble Store Rabatte 10% 10% 20% 20% Humble-Originals und Beta-Zugänge limitiert unbegrenzt unbegrenzt unbegrenzt

Das Classic-Modell erhaltet ihr nur, wenn ihr zur Zeit der Umstellung ein aktiver Abonnent seid. Ist die Umstellung abgeschlossen, bleibt ihr so lange Classic-Abonnent, bis ihr das Abo kündigt. Ein Pausieren eures Abos ist zudem laut den FAQs weiterhin möglich.

Für Kunden, die die gleiche Anzahl von Spielen wie zuvor monatlich erhalten und jederzeit kündigen wollen, steigt der monatliche Preis mit Humble Choice somit um 8 US-Dollar (rund 7 Euro). Der Aufpreis könnte sich jedoch lohnen, wenn Humble in Zukunft mehr hochwertige AAA-Titel in das Bundle packt, was der Betreiber auch verspricht. Ob dass wirklich der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Nachfolgendes Video stellt das Humble-Choice-Modell nochmal vor: