Bleeding Edge: Ninja Theory gibt Termin für Alpha-Test bekannt

PC XOne

Ninja Theory und Microsoft Game Studios werden in der kommenden Woche einen Alpha-Test für den nächstes Jahr erscheinenden Multiplayer-Third-Person-Shooter Bleeding Edge veranstalten. Wie das Studio die Fans jüngst via Twitter informierte, wird der Test auf dem PC und der Xbox One stattfinden, wobei beide Plattformen durch Crossplay mit und gegeneinander spielen können werden. Der Test findet am 24. Oktober statt. Startzeiten sind noch unbekannt.

Die PC-Version des Spiels wird in dem geplanten Test neben Crossplay auch Cross-Save für Besitzer beider Plattformen bieten. Zudem gibt es Controller- Unterstützung für PC-Spieler. Das Spiel gehört überdies zu Microsofts Play-Anywhere-Programm, weshalb ihr die finale Version des Titels nur für einen der beiden Plattformen erwerben müsst, um es auf beiden spielen zu können. Einen Termin für die Veröffentlichung von Bleeding Edge gibt es noch nicht.