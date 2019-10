The Outer Worlds: Obsidian nennt PC-Anforderungen

PC Switch XOne PS4

In der kommenden Woche werden Obsidian Entertainment und der Publisher Private Division das Open-World-Rollenspiel The Outer Worlds (zum Preview) für PC, Xbox One und die PS4 veröffentlichen. Gleichzeitig wird der Titel auch im Abo-Programm von Xbox Game Pass auf dem PC und der Xbox One spielbar sein. Für Käufer / Abonnenten, die den Titel auf ihrem Rechner genießen wollen, hat das Entwicklerstudio jetzt die Systemanforderungen bekannt gegeben: