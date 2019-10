Need for Speed - Heat: PC-Systemanforderungen bekannt

PC XOne PS4

Electronic Arts hat die Produktseite des im nächsten Monat erscheinenden Arcade-Racers Need for Speed - Heat (im gamescom-Anspielbericht) im Origin-Store um die PC-Systemanforderungen ergänzt. Wer den Titel mit vollen Details flüssig erleben will, wird demnach eine CPU vom Schlage eines Intel Core i7 und 16 GB Arbeitsspeicher benötigen. Bei der Grafikkarte gibt sich der Titel hingegen weniger anspruchsvoll. Hier reicht bereits eine Geforce 1060. Hier die Details: