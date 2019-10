Star Wars Jedi - Fallen Order: Performance & Quality Modus auf Xbox One X und PS4 Pro

PC XOne PS4

Respawn Entertainment Producer Paul Hatfield hat in einem Interview mit der Entertainment-Website We got this covered über die Umsetzung des kommenden Action-Adventures Star Wars Jedi - Fallen Order für die leistungsstärkeren Konsolen von Sony und Microsoft (Xbox One X und der PS4 Pro) gesprochen. Wie er verriet, werdet ihr auf den beiden Geräten die Möglichkeit haben, zwischen einem Qualitätsmodus und einem Performance-Modus zu wählen.

In dem Qualitätsmodus wird die Bildwiederholungsrate zugunsten der grafischen Qualität bei 30 Bildern pro Sekunde festgelegt sein, während im Performance-Modus wiederum die Grafik zugunsten einer höheren Bildfrequenz vernachlässigt wird. Laut Hatfield werden in diesem Modus 60 Bilder pro Sekunde angestrebt, auch wenn das Ziel wohl nicht immer erreicht wird.

Star Wars Jedi - Fallen Order befindet sich aktuell bei Respawn Entertainment für PC, Xbox One und die PS4 in Arbeit und soll bereits im kommenden Monat, am 15. November, erscheinen.