Nach dem Anschlag in Halle ist das Thema Computerspiele im Zusammenhang mit Gewalt und rechtem Terrorismus stark in den Medien vertreten, kein Wunder also dass es weiteres Lesefutter dazu gibt. Neben dem Blick auf die Thematik warum eigentlich Indiespiele oft übersehen werden, greifen wir nochmal das Thema Krieg von Q-Bert auf, da die Resonanz der letzten Woche so groß war. Die heutigen Lesetipps wurden tatkräftig durch Empfehlungen von SupArai und EddieDean unterstützt.

Überleben in der Indiepocalypse

golem.de vom 9.10.19, von Rainer Sigl

"Der Erfolg von Pionieren wie Marcus "Notch" Persson (Minecraft) oder Eric Barone (Stardew Valley) ließ den Traum, mit dem selbst in der Garage zusammengebauten Indiegame aus dem Stand zum Millionär oder gar Milliardär zu werden, für viele Entwickler verführerisch erscheinen." Die Dramatischen Probleme der Indieszene werden aber gern übersehen, nämlich in der Vielzahl der erscheinenden Titel überhaupt gefunden zu werden.

Highscore fürs Morden

sueddeutsche.de vom 15.10.19, von Max Muth

"Extremismusforscherin Julia Ebner erklärt, wo Seehofer mit seinem Kommentar zur Gamer-Szene recht hat, wo nicht - und wie sich Communitys von Gamern, Rassisten und Antifeministen überlappen." Der Artikel setzt sich mit tatsächlichen Berührungspunkten von Extremisten und Gamern auseinander, gibt Ratschläge an die Politik was für Maßnahmen tatsächlich sinnvoll wären und setzt sich allgemein sachlich mit dem Thema auseinander. Die Vergabe von "Scores", also Punkten für diese Anschläge, aus der rechten Ecke erschreckt hierbei dann doch.

Das Verkehrt-Ministerium

igmonline.de vom 01.10.19

"Wer sich gefragt haben sollte, warum es im Verhältnis zwischen Politik und Games-Industrie so regelmäßig knirscht, landet schnell bei einem politischen Geburtsfehler: Seit 2014 ist das Verkehrsministerium für diese Branche zuständig." IGM beleuchtet die Problematik der mangelnden Förderung deutscher Entwickler, beziehungsweise woran es genau scheitert und zeigt die Problemfelder für alternative Lösungen auf.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Politische Spielchen" Meinung

gamersglobal.de vom 4.7.09, von Anatol Locker

"Ich stehe im Bayerischen Landtag, wo über Medienpolitik entschieden wird und so mancher Politiker bereits markige Wort über “Killerspiele” verloren hat. Was in Gottes Namen mache ich hier?" frägt sich Anatol Locker. Er berichtet dabei vom Parlamentarischen Spieleabend. Wie viel oder wie wenig sich politisch in den letzten 10 Jahren im Zusammenhang mit Spielen getan hat, lässt hier auf jeden Fall erahnen.

Fundstück: „Der Krieg auf dem Heimcomputer“

faz.net vom 12.5.19, von Jochen Koubek

"Die Darstellung von Krieg als unterhaltsamem Spektakel, bei dem durch den Spieler gesteuerte Helden zu Land, zu Wasser oder in der Luft ganze Schlachten im Alleingang entscheiden und gegnerische Armeen bezwingen, ist sicherlich das bekannteste Stereotyp von Computerspielen." Wie dieser Artikel aufzeigt, gibt es jedoch noch andere Darstellungsformen. Die von Q-Bert kürzlichen Parallelen zur Waffenindustrie finden hier ebenfalls nochmal Erwähnung.

Im Video: "Das sind die besten Star-Wars-Spiele"

In Anbetracht des kommenden neuen Star Wars-Spiels Star Wars Jedi - Fallen Order lohnt es sich doch nochmal gute Titel zum Krieg der Sterne Revue passieren zu lassen. Vielleicht regt es euch ja auch nochmal zum Spielen eines der Klassiker an.

