Red Dead Redemption 2: 4K-Trailer mit Eindrücken zur PC-Version

In weniger als drei Wochen – ab dem 5. November, um genau zu sein – könnt ihr Red Dead Redemption 2 (im Test mit Wertung 9.5) auch als PC-Version spielen. Nach der Ankündigung am 4. Oktober und der Bekanntgabe der Systemvoraussetzungen veröffentlichte Rockstar Games heute einen neuen, zum kommenden Release passenden Trailer.

Mit der eine Minute kurzen Aufnahme, die ihr euch auch in 4K-Auflösung und mit 60 FPS anschauen könnt, bewirbt das Entwicklerstudio die „umwerfenden grafischen Verbesserungen“ im Vergleich zu den Konsolenfassungen des Westernspiels, durch die eine „noch tiefere Immersion“ ermöglicht werden soll.

Neben einer erhöhten Sichtweite sowie einer optimierten Beleuchtung, sollen euch beispielsweise auch neue Gras- und Felltexturen erwarten. Den Angaben von Rockstar Games zufolge, soll die PC-Ausgabe von Red Dead Redemption 2 „vor neuen Details strotzen und noch realistischer“ sein:

Von den Kratzspuren eines umherziehenden Bären an einem Baumstamm im Big Valley und den einzeln erkennbaren Dornen eines Kaktus in New Austin bis hin zu einem am fernen Horizont vorbeifahrenden Zug oder dem Funkenflug eines Lagerfeuers im nächtlichen Himmel von New Hanover.