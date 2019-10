Warcraft 3 - Reforged: Erste Videos aus der Beta aufgetaucht

PC MacOS

Blizzard werkelt aktuell bekannterweise an einer Neuauflage des Strategie-Klassikers Warcraft 3. Nachdem diese letztes Jahr im Rahmen der Blizzcon unter dem Titel Warcraft 3 Reforged (im Anspielbericht) angekündigt wurde, blieb es in letzter Zeit ruhig um den Titel. Nun hat der YouTuber Book of Flames gleich drei Videos auf seinem Kanal hochgeladen, die erste Eindrücke aus der Beta zeigen. Dabei ist der Kampf auf beiden Seiten, Horde und Allianz, zu sehen.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist es noch nicht klar, wann genau Blizzard Warcraft 3 - Reforged verfügbar machen wird. Den Gerüchten zufolge könnte das Spiel direkt auf der anstehenden Blizzcon (1. bis 3. November) vorgeführt und anschließend veröffentlicht werden. In der HD-Version wurden alle Helden, Einheiten, Gebäude und Umgebungen laut dem Entwickler mit Hilfe der neuester Modelling- und Rendering-Technologie von Grund auf neu gestaltet. Zudem soll der Titel mit Verbesserungen bei der Benutzeroberfläche, zahlreichen Balance-Anpassungen bei den Helden und den Einheiten, sowie einer modernen Gegnerzuweisung im Multiplayer-Modus, Optimierungen bei der Bedienung und mit aktuellen Battle.net-Features aufwarten.

Das erste, rund 20 Minuten lange Gameplay-Video aus der Beta, das mit 1080p, 60 Bildern pro Sekunde und maximalen Grafikeinstellungen präsentiert wird, könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen. Die beiden anderen Clips findet ihr in den Quellenangaben verlinkt.