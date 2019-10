Stadia: Controller zum Launch nur am TV-Gerät kabellos nutzbar

Einer der Punkte, mit dem Google für seine bald erscheinende Streaming-Plattform Stadia wirbt, ist das barrierefreie Spieleerlebnis durch nahtlose Konnektivität auf allen Geräten. Dies sollte auch von Googles hauseigenem Wireless-Controller unterstützt werden, der via Wi-Fi ständig mit den Rechenzentren von Stadia verbunden sein und so eine erneute Neusynchronisierung beim Wechsel des Gerätes (zum Beispiel vom TV zu einem Smartphone) überflüssig machen soll. Doch gerade das wird einem Bericht von IGN.com zufolge zum Launch offenbar nicht gehen.

In dem kürzlich veröffentlichten Video „What is Stadia and How It Works“ heißt es in dem klein gedruckten Text: „Zum Launch wir das kabellose Spielen mit dem Stadia Controller nur am TV-Gerät unter Verwendung des Chromcast Ultra verfügbar sein.“ Ein Community Manager des Unternehmens bestätigte kurz darauf auf Reddit die Aussage auf Anfrage mit den Worten:

Das drahtlose Gameplay ist auf Chromecast Ultra beschränkt. Wenn der Controller via USB-Kabel angeschlossen ist, fungiert er als Standard-USB-HID-Controller und kann je nach Spiel und Setup auch auf anderen Plattformen verwendet werden.

Gegenüber The Verge erklärte Google, dass man zunächst sicherstellen möchte, dass Wireless auf allen Geräten einwandfrei funktioniert, bevor es auf jedem Gerät verfügbar gemacht wird. Wann genau dies nach dem Release der Fall sein wird, ließ das Unternehmen vorerst offen. Google Stadia wird am 19. November 2019, zunächst in der Stadia-Pro-Variante an den Start gehen. Eine kostenlose Version des Dienstes soll irgendwann im kommenden Jahr folgen.