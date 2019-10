Dead by Daylight erhält offenbar eine allumfassende Nightmare Edition

PC Switch XOne PS4

Das asymmetrische Online-Survival-Spiel Dead by Daylight wird offenbar in naher Zukunft in einer „Nightmare Edition“ auf den Markt kommen. Ein entsprechender Eintrag wurde kürzlich in der Datenbank des ESRB (Entertainment Software Rating Board) entdeckt, wo die Versionen für PC, Xbox One und die PS4 vom Publisher 505 Games zur Alterseinstufung eingereicht wurden.

Auch wenn auf der Website des Rating-Boards keine weitere Details zur Nightmare Edition offenbart werden, dürfte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um ein allumfassendes Komplettpaket mit Basisspiel und den bisher erschienenen Zusatzinhalten handeln. Sobald die neue Edition von der offiziellen Seite angekündigt wird, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.