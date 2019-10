The Witcher: Neues Material zur Netflix-Serie nächste Woche

PC Switch XOne PS4

Vergangene Woche gaben die Veranstalter der Lucca Comics and Games bekannt, dass am 31. Oktober im Rahmen des Events in der Toskana neues Material zur Netflix-Adaption von The Witcher präsentiert wird. Doch wie es aussieht, werden wir bereits etwas früher mehr von der Serie zu sehen bekommen und zwar schon nächste Woche, am Sonntag, den 27. Oktober 2019.

Am besagten Tag findet im Zuge der MCM Comic Con 2019 in London, um 13:00 Uhr (deutscher Zeit) ein „Behind The Scenes“-Panel mit dem Showrunner Lauren Schmidt Hissrich und der Ciri-Darstellerin Join Freya Allan statt. Dabei soll auch neues Material zu der Show präsentiert werden. Möglicherweise werden wir dann einen neuen Trailer zu sehen bekommen und den Starttermin für die Serie erfahren. Geralt-Darsteller Henry Cavill und die Yennefer-Darstellerin Anya Chalotra werden nicht for Ort sein. Für die Dauer des Events (25.-27. Oktober) wird es auch einen speziellen Erlebnisfotostand geben, der als Einführung in die Welt von The Witcher dient.