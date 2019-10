Pocket: Neue Handheld-Konsole für alte Game-Boy-Spiele

andere

Für diejenigen, die noch immer ihre alten, heißgeliebten Cartridges für Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Game Gear, Neo Geo Pocket Color oder Atari Lynx in einer Retro-Schatzkiste hüten, aber kein geeignetes Gerät mehr besitzen, bietet der Hardware-Hersteller Analogue ab 2020 die Handheld-Konsole Pocket an. Denn exakt für diese Uralt-Mini-Spielekonsolen bietet das Gerät in der Form eines schlanken Game Boys die passenden Halterungen. Mit einem 3,5 Zoll-LCD-Bildschirm bietet der Pocket eine Auflösung von 1600x1400 Bildpunkten und 615ppi und liegt damit das Zehnfache über der Game-Boy-Auflösung. Zudem sind Stereo-Lautsprecher, ein 3,5mm-Klinkeanschluss, ein MicroSD-Slot und ein Link-Kabel-Port verbaut. Aufgeladen wird der Akku über USB-C-Kabel.