The Division 2: Am Wochenende kostenlos spielbar und stark reduziert

Ubisoft hat ein Gratiswochenende für seinen Online-Shooter The Division 2 (Testnote: 9.0) auf allen drei unterstützten Plattformen (PC, Xbox One und der PS4) gestartet. Wer bisher noch keine Gelegenheit hatte, einen ausführlichen Blick auf das Spiel zu werfen, kann den Titel nun bis zum kommenden Montag, den 21. Oktober 2019, ausgiebig selbst testen und auf Wunsch auch via Epic Store, Ubi-Shop, Xbox Game Store oder PS-Store erwerben. Dabei werden teilweise Rabatte um bis zu 70 Prozent (je nach Store, Version und Plattform) gewährt.

Während der Gratisspielzeit steht euch das komplette Spiel zur Verfügung. Solltet ihr euch danach für einen Kauf des Titels entscheiden, werden sämtliche von euch erreichten Fortschritte mit in das gekaufte Spiel übernommen. Auf der Xbox One wird für das kostenlose Wochenende ein Gold-Abonnement benötigt. PS4-Spieler können auch ohne PS-Plus loslegen.