Blizzard sperrt US-Hearthstone-Team nach „Free Hong Kong“-Äußerung

Nachdem Blizzard in der vergangenen Woche den Hearthstone-E-Sportler Ng „Blitzchung“ Wai Chung gesperrt hatte, weil in einem Livestream-Interview nach einem Turnier die Worte „Liberate Hongkong! Revolution of our age!“ in die Kamera rief, wurde diese Woche auch dem American University Hearthstone Team eine Sperre von sechs Monaten (vom 8. October 2019 bis 8. April 2020) auferlegt. Die Team-Mitglieder Casey Chambers, Corwin Dark und TJammer haben letzte Woche ein Schild mit den Worten „Free Hong Kong, Boycott Blizz“ während eines Livestreams hochgehalten. Auf seinem Twitter-Account erklärte Chambers, dass Blizzard zunächst gar nicht auf ihre Aktion reagierte. In einem Interview mit dem US-Gamer sagte er:

Wir finden es heuchlerisch von Blizzard, Blitzchung zu bestrafen, aber nicht uns. Die Reaktion von Blizzard zeigt, dass sie sich nicht für „politische“ Nachrichten interessieren, solange diese Nachrichten nicht im Blickfeld von China landen.

Nun meldete sich Chambers erneut zu Wort und informierte seine Follower darüber, dass das Team eine E-Mail von Blizzard erhielt, in der die Spieler über die halbjährige Sperre informiert wurden. Das Team habe gegen die Hearthstone-Collegiate-Championship-Regelung 7.1B des Turnierveranstalters Tespa verstoßen, die besagt, dass keine Teilnehmer der Veranstaltung Maßnahmen ergreifen oder Gesten an andere Teilnehmer, den Tespa-Administrator, oder eine andere Partei richten dürfen, die missbräuchlicher, beleidigender, verspottender oder störender Natur sind. Auch sei es untersagt, andere zu ähnlichen Regelverstößen aufzufordern.

In der E-Mail heißt es zudem, dass jede Stimme bei Blizzard von Bedeutung sei und man jeden in seiner Community nachdrücklich dazu ermutige, seinen Standpunkt mitzuteilen, allerdings an Orten, die dafür vorgesehen seien. „Die offizielle Sendung muss sich jedoch mit dem Spiel und dem Wettbewerb befassen und ein Ort sein, an dem alle willkommen sind“, so der Entwickler. In seinem Twitter-Beitrag lobt Chambers die Reaktion von Blizzard mit den Worten: „Ich weiß es zu schätzen, dass alle Spieler gleich behandelt werden und niemand über den Regeln steht.“

Blizzard hat mit der Sperrung von Wai Chung den Unmut zahlreicher Spieler und auch eigener Mitarbeiter auf sich gezogen, die gegen die Maßnahmen gestreikt haben. Die ursprünglich auf ein Jahr festgelegte Sperre wurde daraufhin auf sechs Monate verringert und auch das Geld, das Wai Chung bei dem Turnier gewann, wurde ihm ausgezahlt, da der Protest des E-Sportlers laut Blizzards Erklärung nicht während des Turniers, sondern erst danach erfolgte. Die Proteste seitens der Spieler halten allerdings weiterhin an und auch die anstehende BlizzCon in Blizzards Heimat Anaheim wird wohl nicht davon verschont bleiben. Erst kürzlich sagte das Unternehmen einen seit Monaten geplanten Launch-Event ab, der zum Release von Overwatch (Testnote: 9.5) auf der Switch im großen Nintendo Store in New York stattfinden sollte. Ob diese Absage mit der aktuellen Situation zu tun hat, wollte der Veranstalter nicht kommentieren.