The Outer Worlds: Charakter-Editor // Startzeiten // Day-One-Patch

PC Switch XOne PS4

The Outer Worlds ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Der Release des neuen Obsidian-RPGs The Outer Worlds (in der Preview) rückt immer näher, in gut einer Woche werden wir selbst die Möglichkeit haben, die Kolonie Halcyon mit ihren unterschiedlichen Planeten und Städten unsicher zu machen. Nachdem kürzlich bereits die ersten 20 Minuten des Spiels inklusive des Intros präsentiert wurden und es Diskussionen um die angebliche Nicht-Optimierung der PS4-Pro-Version gab, ist nun ein weiteres Video veröffentlicht worden, das den Charakter-Editor des Rollenspiels vorstellt. In dem rund 11-minütigen Clip von IGN führt euch Obisidians Narrative Designer Nitai Poddar durch die Erstellung einer Spielfigur und gibt einige wertvolle Tipps zu den sechs Attributen (Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Wahrnehmung, Charme und Temperament) und Skills. Letztgenannte sind in Gruppen von zwei oder drei zusammengefasst und werden gemeinsam gesteigert, wenn ein Punkt für die Gruppe investiert wird. Ab einem Wert von 50 kann dann auch ein einzelner Skill erhöht werden. Das Video haben wir direkt unterhalb dieser News für euch eingebunden.

Des weiteren hat Obsidian im offiziellen Forum die weltweiten Uhrzeiten veröffentlicht, ab denen das Spiel am 25. Oktober gespielt werden kann. Demnach können PC-Spieler - egal ob sie The Outer Worlds im Microsoft Store oder Epic Games Store gekauft haben oder es über den Xbox Game Pass spielen - um 1 Uhr in der Nacht starten. PS4- und Xbox-One-Spieler legen bereits eine Stunde früher los, also um 0 Uhr.

Außerdem wird es am Tag der Veröffentlichung ein sogenanntes Title Update, also einen Day-One-Patch, für die physischen Konsolenversionen geben. Dieser Download soll letzte Verbesserungen und Optimierungen beinhalten und umfasst auf der Playstation 4 ungefähr 18 Gigabyte, auf der Xbox One hingegen 38 Gigabyte. Falls ihr das Spiel digital für eure Konsole kauft, ist der Day-One-Patch bereits im Preload enthalten. Zur PC-Version macht Obsidian hinsichtlich des Title Updates keine Angaben.