Unsouled: Neues Action-RPG angekündigt

PC MacOS

Mit Unsouled haben der Entwickler MeGusta Game und der Publisher pQube ein neues atmosphärisches Pixel-Art-Action-Rollenspiel angekündigt, das im Frühling des kommenden Jahres für Windows und Mac erscheinen soll. Der offiziellen Beschreibung auf Steam zufolge bereist ihr in Unsouled eine wunderschöne, aber gefährliche Welt. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen ein Junge und ein Mädchen, deren Schicksale durch eine gemeinsame Fähigkeit, die Seelen der Verstorbenen zu absorbieren, miteinander verwoben sind.

Im Verlauf des Spiels erlebt ihr, wie beide Charaktere ihre Kräfte mit ganz unterschiedlichen Absichten einsetzen. Die Geschichte wird dabei durch die Umgebung erzählt (Environmental Storytelling) und neue Details werden durch eure Interaktionen mit der Spielwelt offenbart.

Die Entwickler versprechen zudem hochstilisierte, rasante und anmutige Kämpfe, in denen ihr euren Feinde mit Schwerttechniken, Ausweichmanövern und Seelenkräften zu Leibe rückt und die sich belohnend anfühlen sollen. Zudem soll es eine Vielzahl an freischaltbaren Fähigkeiten und einen zusätzlichen Trainingsmodus geben, in dem ihr lernt, wie ihr eure Widersacher mit einem tödlichen Arsenal blitzschneller und mächtiger Kettenkombos erledigen könnt.

Der Gameplay-Fokus soll mit Absicht weniger auf den Rätseln liegen, so dass ihr nicht unnötig Zeit dafür verschwendet, den richtigen Weg zu finden, sondern „dem Pfad eures Schicksals“ folgen und euch voll und ganz auf die vor euch liegenden Herausforderungen fokussieren könnt.

Die Ankündigung von Unsouled wird von einem Trailer begleitet, der euch erste Einblicke in das Gameplay gewährt. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen: