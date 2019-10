Vampire the Masquerade - Bloodlines 2: Release verschoben

PC XOne PS4

Nach Vampire the Masquerade - Bloodlines aus dem Jahr 2004 sollte im ersten Quartal des kommendes Jahres – und somit etwa 16 Jahre nach dem ersten Teil – die Fortsetzung Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 (in der Preview) erscheinen.

Fans des Genres und generell Interessierte müssen sich jedoch noch etwas länger gedulden: Die Entwickler von Hardsuit Labs teilten heute mit, dass sich die Veröffentlichung des Action-Rollenspiels verschiebt. Ob es sich hierbei um Wochen oder Monate handelt, wurde bislang nicht bekanntgegeben, stattdessen heißt es nur, dass Bloodlines 2 im Jahr 2020 erscheint.

Wie nicht unüblich in solchen Fällen werden als Gründe für die Verschiebung vor allem weitere, erforderliche Arbeiten in Bezug auf die Qualität des Titels angegeben. Um in die Fußstapfen des 2004 herausgegebenen Spiels treten zu können, möchten die Entwickler „unter allen Umständen“ Features ermöglichen wie beispielsweise „eine tiefe, verzweigte Handlung“ oder „faszinierende Charaktere“, bei denen sich das Entwicklerstudio auf dem „richtigen Weg“ sieht.

Außerdem möchte Hardsuit Labs Probleme vermeiden, die den ersten Teil betroffen haben, der „bekanntermaßen zu früh veröffentlicht wurde“. Dieser Fehler soll sich nicht wiederholen, so die Entwickler weiter.