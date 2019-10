The Art of Death Stranding: Artbook angekündigt, Vorbestellung möglich

PS4

Kojima Productions hat für sein kommendes Action-Adventure Death Stranding (im gamescom-Anspielbericht) das offizielle Artbook von Titan Books angekündigt. Dieses wird separat als gebundenes Buch (30,3 x 27,3 cm) bei teilnehmenden Händlern, darunter Amazon, zum Preis von 39,99 Euro angeboten und soll auf insgesamt 256 Seiten hunderte von Konzeptzeichnungen für Charaktere, Kreaturen, Orte und Ausrüstungsgegenstände sowie ungenutzte Konzepte bieten, darunter auch einige Kunstwerke des renommierten Künstlers Yoji Shinkawa.

Die Veröffentlichung des komplett in englischer Sprache gehaltenen Artbooks wird Anfang des kommenden Jahres, am 7. Februar 2020, erfolgen. Ihr könnt das Buch bereits über Amazon (Partnerlink) vorbestellen. Death Stranding wird am 8. November 2019 für die PS4 erscheinen.