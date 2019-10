The Outer Worlds: Optimierungen nur für Xbox One X, keine für PS4 Pro

PC Switch XOne PS4

In rund eineinhalb Wochen werden Obsidian Entertainment und Private Division das Open-World-Rollenspiel The Outer Worlds (Preview) für PC und Konsolen veröffentlichen und der eine oder andere Besitzer der Xbox One X oder der PS4 Pro wird sicherlich wissen wollen, ob der Titel auch für die leistungsstärkeren Konsolen optimiert ist. Die Frage haben die Kollegen von Windows Central dem Publisher gestellt und wie ein Sprecher von Private Division erklärte, wird der Titel nur für die Xbox One X „Enhanced“. Für die PS4 soll es keine Optimierungen geben.

Dass der Titel auf der Xbox One X mit 4K laufen wird, ist bereits seit längerem bekannt. Unklar bleibt weiterhin ob dies bei einer Framerate von 60, oder lediglich 30 Bildern pro Sekunde möglich sein wird. Auch wurden bisher keine keine Angaben zur HDR-Unterstützung gemacht. Welche Auflösungen auf der stärkeren Sony-Konsole möglich sein werden, bleibt abzuwarten.