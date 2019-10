Riot Games: LoL-Entwickler kündigt mehrere neue Titel an

PC

Im Zuge eines Livestreams zum zehnjährigen Jubiläums des MOBA League of Legends kündigte Entwickler Riot Games mehrere neue Projekte an, die derzeit bei dem in Los Angeles ansässigen Studio in Entwicklung sind:

Bei Legends of Runeterra handelt es sich um ein Sammelkartenspiel im LoL-Universum ähnlich zu Genrevertretern wie Gwent. Legends of Runeterra ist mit am ausführlichsten vorgestellt worden. Eine Vorschauversion wird in der Zeit vom 16. bis zum 21. Oktober spielbar sein. Die Veröffentlichung ist für 2020 angesetzt.

Weiterhin wurden einige Szenen eines Multiplayer-Shooters mit Fokus auf Helden gezeigt, der nicht im LoL-Universum spielt und noch den wenig erhellenden Arbeitstitel Project A trägt.

Ebenfalls nur als Project L bekannt ist ein Prügelspiel in zweidimensionalen Arenen mit Helden aus League of Legends. Gerüchte dazu waren schon länger im Umlauf, nachdem Riot den Entwickler Radiant Entertainmant aufkaufte, der zuvor den Prügler Rising Thunder entwickelt hatte.

Mit League of Legends: Wild Rift findet das MOBA ebenfalls im Jahr 2020 seinen Weg auf mobile Geräte und Konsolen. Crossplay mit der PC-Fassung wird es dabei nicht geben.

Weitere Ankündigungen waren ein LoL esports Manager, in dem Spieler ab 2020 den Werdegang eines eigenen LoL-eSport-Teams in den Händen halten, sowie eine Animationsserie zu League of Legends und ein weiterer Titel, der sich bei Riot in Entwicklung befinden soll, zu dem aber abseits des Projektnamen F nichts verraten wurde.