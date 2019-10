Humble Postmodern Bundle: Catherine Classic, The Stanley Parable & mehr

Im Humble Store wurde das Postmodern Bundle gestartet, das ausgewählte Indie-Titel, darunter die Classic-Version von Catherine (Testnote: 8.0), Thomas Was Alone, The Stanley Parable (im User-Artikel) und Rusty Lake Hotel umfasst. Ihr zahlt wie immer, was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen den Publishern, Humble Tip und der gemeinnützigen Organisation Global Game Jam aufteilen. Nachfolgend das komplette Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,91 Cent):

Beckett

Rusty Lake Hotel

Thomas Was Alone

Yume Nikki

Zehn Prozent Rabatt auf das Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 7,03 US-Dollar (6,38 Euro):

Everything + Soundtrack

+ Soundtrack The Stanley Parable + Soundtrack

Yume Nikki - Dream Diary

Ab einem Betrag von mehr als 15 US-Dollar (13,63 Euro):