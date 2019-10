Stellaris - Galaxy Command: Wegen Plagiat kurz nach Ankündigung wieder offline

iOS Android

Bild aus Stellaris - Galaxy Command // Quelle: Kotaku

Mit Stellaris - Galaxy Command kündigte Paradox Interactive am 15. Oktober ein neues Globalstrategiespiel an, das auf iOS- und Android-Geräten gespielt werden kann. Wie es der Name bereits deutlich macht, basiert der Titel auf dem Stellaris-Franchise und soll euch unter anderem ermöglichen, „eure Fraktion weiterzuentwickeln und zur Vorherrschaft in der Galaxis zu führen“.

Wenige Stunden nach der offiziellen Ankündigung wurde das Spiel, dessen Betaversion unter anderem in einigen Regionen wie Australien und Kanada verfügbar war, jedoch von den jeweiligen Apple- und Google-Plattformen wieder entfernt.

Der Grund für diesen überraschenden Schritt war ein von Spielern entdecktes Artwork, das nahezu identisch ist mit einer Konzeptgrafik für Halo 4 (siehe auch den Vergleich bei Kotaku). Zu sehen ist jeweils eine Art Hangar, in dem sich mehrere Vehikel wie zum Beispiel Panzer befinden. Im Gegensatz zum Original von Kenny Magnusson (auf artstation.com) fehlen beim Bild aus Stellaris - Galaxy Command vor allem die Pelican genannten Raumschiffe, zudem wurden die Hintergründe ausgetauscht. Details wie Bodenmarkierungen oder Rampen sind hingegen unverändert.

Das deutlichste Zeichen, dass es sich um ein Plagiat handelt, ist jedoch das „UNSC“-Logo, mit dem die Panzer versehen sind und bei dem es sich um das Kürzel für das United Nations Space Command aus dem Halo-Franchise handelt.

Mittels eines Statements äußerte sich Paradox zu diesem Fehler und entschuldigte sich bei den Fans und dem Künstler des Originalbildes. Der betroffene Inhalt wird aus dem Spiel entfernt, zudem soll mit einer umfangreichen Überprüfung sichergestellt werden, dass keine weiteren Probleme dieser Art bestehen.