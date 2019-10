The Witcher 3: Geralt hext ab heute auch auf der Switch // Trailer

PC Switch XOne PS4

Ab heute geht der weißhaarige Hexer Geralt von Riva auch auf der Switch auf Monsterjagd. Den Release der „Complete Edition“ von The Witcher 3 - Wild Hunt (Switch-Version im Test) für Nintendos Hybridkonsole feiert der Entwickler CD Projekt Red mit dem obligatorischen Launch-Trailer, den ihr euch weiter unten zu Gemüte führen könnt. Das Open-World-Rollenspiel kann ab sofort bei den teilnehmenden Händlern, darunter auch Amazon (Partnerlink), zum Preis von rund 55 Euro (zuzüglich 5 Euro für die Versandkosten) erworben werden.

Die Complete Edition umfasst neben dem Basisspiel auch die beiden Erweiterungen Hearts of Stone (Testnote: 9.0) und Blood & Wine (Testnote: 9.5), sowie alle 16 Gratis-DLCs. Insgesamt werden euch also rund 150 Spielstunden geboten, die ihr nun sowohl Zuhause, als auch unterwegs im Spiel verbringen könnt. Die Retail-Version enthält überdies physische Boni in Form einer Karte, eines Kompendiums und zweier Aufkleber mit einem Wolfsmotiv.