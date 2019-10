Divinity - Fallen Heroes: Entwicklung auf Eis gelegt

PC

Eigentlich hätte Divinity - Fallen Heroes schon im kommenden Monat erscheinen sollen. Wie der verantwortliche Entwickler Larian jedoch heute im offiziellen Forum bekannt gab, wurde der taktische Ableger der Divinity-Reihe auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Das Team von Logic Artists (Expeditions - Viking - Testnote: 6.5), das mit Larian an der Entstehung des Spiels arbeitete, wird sich demnach als nächstes wieder seinen eigenen Projekten widmen.

Als Grund gibt Larian an, dass man viel mehr Zeit und Ressourcen benötige, als aktuell verfügbar sind, um den Titel in einer unterhaltsamen und nachhaltigen Art und Weise zum Laufen zu bringen. Während Logic Artists weiter an seiner Expeditions-Reihe arbeitet, will Larian die Entwicklung von Baldur's Gate 3 vorantreiben und in Kürze mehr dazu verraten.

Wir entschuldigen uns bei den Spielern, die sich auf Fallen Heroes gefreut haben und sich nun eine unbestimmte Zeit lang gedulden werden müssen. Wir sind jedoch der festen Überzeugung, dass die Arbeiten an Fallen Heroes im Rahmen eines Zeitplans geschehen sollten, der eine solide Entwicklung ermöglicht. Wir schätzen die Arbeit, die alle für Fallen Heroes geleistet haben, und obwohl wir uns über den aktuellen Stand des Projekts beklagen, sind wir uns alle einig, dass ein großes Spiel drin steckt, das irgendwann die wartenden Spieler erreichen wird.

Auch Logic Artists hat sich zu Wort gemeldet. Die Entwickler bedankten sich bei Larian für die bisherige Zusammenarbeit, aus der man selbst viel für die eigenen künftigen Projekte gelernt habe und wünschten viel Glück bei der Entstehung von Baldur's Gate 3. Möglicherweise wird Larian die Arbeiten an Divinity - Fallen Heroes nach Baldur's Gate 3 wieder aufnehmen, sofern die Verkäufe des Titels die Erwartungen erfüllen und genügend Geld in die Kasse spülen.