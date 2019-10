Baldur's Gate, Planescape - Torment & Icewind Dale für PS4, X1 & Switch erhältlich

Switch XOne PS4

Ende Mai informierten wir euch darüber, dass die Dungeons-&-Dragons-Rollenspiele Baldur's Gate, Baldur's Gate - Siege of Dragonspear, Baldur's Gate 2, Planescape - Torment sowie Icewind Dale und Neverwinter Nights noch im Laufe dieses Jahres erstmals für aktuelle Konsolen – sowohl in physischer Form als auch als Download – erhältlich sein werden.

Ab sofort sind die genannten Titel (bis auf Neverwinter Nights, das voraussichtlich am 3. Dezember folgt) in ihrer jeweiligen Enhanced Edition für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch verfügbar. Wie bereits vor etwa fünf Monaten geschrieben, werden folgende Inhalte beziehungsweise Ausgaben angeboten:

Weitere Merkmale der Enhanced Editions sind unter anderem native Unterstützung für hochauflösende Widescreen-Monitore, Gamepad-optimierte Bedienelemente, neue Standalone-Inhalte, neue Charaktere und Klassen, neue Sprachsätze, erweiterte Optionen zur Charaktererstellung, verbesserte Mehrspielerfunktionalität, Überarbeitung der Benutzeroberfläche oder auch behobene Fehler und Änderungen an der Balance.