Blizzard sagt Overwatch-Launch-Event in Nintendo Store kurzfristig ab

Eigentlich wollte Blizzard Entertainment anlässlich der heutigen Veröffentlichung von Overwatch (Testnote: 9.5) auf der Switch gemeinsam mit Nintendo ein Launch-Event in einem großen Nintendo-Store in New York veranstalten. Dort hätten die Fans die Möglichkeit gehabt, etwas Zeit mit den Entwicklern zu verbringen und auch die Synchronsprecher hinter den verschiedenen Helden zu treffen. Die Anmeldungen zum kostenfreien Event starteten bereits vor einem Monat. Nun sagte das Unternehmen die Feierlichkeiten allerdings kurzfristig ab. Gründe dafür wurden nicht genannt. Auf dem Twitter-Account von Nintendo heißt es lediglich:

Beachtet bitte, dass das zuvor angekündigte Overwatch-Launch-Event, das für Mittwoch, den 16. Oktober bei Nintendo in New York City geplant war, von Blizzard abgesagt wurde. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Vermutet wird, dass Blizzard das Event aufgrund der aktuell negativen Stimmung abgeblasen hat, die nach der Sperrung des China-kritischen E-Sportlers Ng „Blitzchung“ Wai Chung in der Community herrscht und auch bereits innerhalb des Unternehmens zum Streik geführt hatte. Sollte dies tatsächlich der Grund für die Absage des Events sein, darf man gespannt sein, wie das Unternehmen die anstehende jährliche BlizzCon handhaben wird. Diese findet in rund zwei Wochen, vom 1. bis 3. November 2019, im Convention Center, im kalifornischen Anaheim statt.