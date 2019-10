Life is Strange 2: Retail-Version und Collector's Edition angekündigt

PC XOne PS4 Linux MacOS

Life is Strange 2 ab 7,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Life is Strange 2 ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am 3.12.2019 erscheint mit Episode 5 von Life is Strange 2 der Abschluss der Geschichte um Sean und seinen kleinen Bruder Daniel. Ebenfalls an diesem Tag stellt Square Enix eine physische Version für PC, Xbox One und Playstation 4 in die Regale der Händler. Eine Collector's Edition für diese Systeme wird ebenfalls erhältlich sein, diese wird aber exklusiv nur über den eigenen Store von Square Enix vertrieben. Einen Wermutstropfen enthält der physische Release allerdings: Während die Episoden eins bis vier sich auf der Disc befinden, liegt für Episode fünf nur ein Downloadcode bei. Square Enix begründet dies damit, dass das komplette Spiel 65 Gigabyte umfasst, die Datenträger für Xbox One und Playstation aber nur eine maximale Kapazität von 50 Gigabyte haben.

Weitere Details zur physischen Version:

Preis: 39,99 Euro

Die vollständige Season mit den Episoden 1 bis 5 (5 nur als Download)

Bonus-Spiel: Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit

Arcadia-Bay-Patches für Seans Rucksack im Spiel

Weitere Details zur Collector's Edition:

Preis: 69,99 Euro

Die vollständige Season mit den Episoden 1 bis 5 (5 nur als Download)

Bonus-Spiel: Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit

Arcadia-Bay-Patches für Seans Rucksack im Spiel

Offizieller Soundtrack von Jonathan Morali auf Vinyl

32-seitiges Artbook im Hardcover-Format mit Concept Art aus Life is Strange 2

Figuren von Sean & Daniel

Collector's Edition-Sammlerbox

Laut Square Enix soll es nur eine einzige Auflage der Collector's Edition geben.