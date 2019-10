Fortnite: Kapitel 2 mit neuer Spielwelt und neuen Features // Launch-Trailer

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Nachdem die Spielwelt von Fortnite – und alles, was sich in ihr befand, auch die Spieler – von einem schwarzen Loch aufgesogen wurde ... passierte mehrere Stunden lang absolut nichts. Der im Zuge dieses Events abgehaltene Livestream, der von Epic Games mit dem Motto „Das ist das Ende“ versehen war, hatte zwar durchgängig zahlreiche Zuschauer, und auch ein Minispiel wurde im schwarzen Loch entdeckt, aber anmelden konnten sich die Spieler in Fortnite nicht (mehr).

Seit Kurzem ist der sehr erfolgreiche Battle-Royal-Shooter wieder online, wenn auch auf andere Weise als bisher: Epic Games hat das sogenannte Kapitel 2 für Fortnite samt zahlreicher Neuerungen freigegeben, wodurch sich entsprechende, im Vorfeld kursierende Spekulationen bewahrheitet haben.

Spieler des Multiplayertitels erwartet nun eine gänzlich neue (Insel-)Welt, die über 13 Schauplätze verfügt. Zu den weiteren größeren Neuerungen gehören unter anderem ein überarbeitetes Erfahrungspunktesystem und Medaillen oder auch Aktionen, mit denen ihr euer Team unterstützen könnt (wie das Tragen von Gruppenmitgliedern). Hinzu kommen das Verbessern von Waffen mittels Ressourcen, das Steuern von Motorbooten, das Angeln oder auch die Möglichkeit, euch schwimmend fortzubewegen. Neu sind außerdem Verstecke wie zum Beispiel Müllcontainer und Heuhaufen sowie Explosionen, die ihr durch das Feuern auf Gastanks oder Sprengfässer auslösen könnt.

Auch der Kreativmodus von Fortnite wurde überarbeitet sowie Neuerungen implementiert. Eine Übersicht zu den neuen Inhalten findet ihr auf dieser offiziellen Seite. Nachfolgend könnt ihr euch den Lauch-Trailer zu Kapitel 2 anschauen, in dem euch anhand von CGI-Szenen einige der Neuerungen vorgestellt werden. Kurze Gameplayszenen bietet hingegen dieser Battle-Pass-Trailer.