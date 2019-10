Legend of Keepers: Kostenlose Alpha-Demo zum Rogue-lite-RPG erschienen

PC Linux MacOS

Der französische Entwickler Goblinz hat den Prologue zu seinem kommenden Spiel Legend of Keepers - Career of a Dungeon Master auf Steam veröffentlicht. Interessierte können nun das Spielprinzip kennenlernen und das Gameplay aus der Alpha-Version selbst ausprobieren.

Legend of Keepers - Career of a Dungeon Master ist ein Mix aus Rogue-lite und Dungeon Defender, das die Rollenspiele und die damit verbundenen Fantasy-Klischees auf die Schippe nimmt. Ihr seid ein Dungeon Master, der von der Dungeons Company angestellt wurde, um die Verließe und die darin verborgenen Schätze vor allzu waghalsigen und übermotivierten Abenteurern zu beschützen. Dazu heuert ihr Monster an, verwaltet eure „Angestellten“ und eure Ressourcen (wie etwa einen Vorrat an Fallen) und schaut euch genauer die Werte und Resistenzen der anrückenden „Helden“ an, um dann die am besten dazu geeigneten Fallen in eurem Dungeon taktisch sinnvoll zu platzieren. Wenn ihr glaubt, dass ihr bereit seid, öffnet ihr die Türen und schaut den anrückenden Glücksrittern beim Sterben zu. Kommt es zum Kontakt mit euren Monster-Truppen, werden die Kämpfe im rundenbasierten Modus absolviert.

Das Spiel soll dutzende einzigartiger Dungeons zum Erkunden bieten. Jeder Durchgang soll sich anders anfüllen. Ihr könnt allerdings ein paar der bereits erspielten Boni behalten.

Als Inspirationsquellen für den Titel nennen die Entwickler unter anderem das Brettspiel HeroQuest, die französische Hörspielreihe Naheulbeuk, Monty Python, die französische Serie Kaamelott sowie Videospiele wie Darkest Dungeon (Testnote: 8.0), Slay the Spire, Dungeon Keeper, Final Fantasy, Divinity, For the King, Chroma Squad, Battle Brothers, West of Loathing und andere. Die finale Version des Spiels soll 2020 für Windows, Mac und Linux erscheinen.