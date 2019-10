Gears 5: Neues Bestrafungssystem soll Quitter zur Vernunft bringen

PC XOne

Der Entwickler The Coalition hat ein neues Bestrafungssystem für die „Quitter“ in Gears 5 (Testnote: 9.0) eingeführt. Wer fortan im Multiplayer des Third-Person-Shooters vorzeitig die Ranked-Matches verlässt, kann für eine längere Zeit (mitunter über ein Jahr lang) aus dem Spiel verbannt werden. Seitens Gears of War Communications Boss Dana Sissons heißt es dazu:

Ihr wurdet gewarnt. Wir können darin übereinstimmen, dass Quitter das Spielerlebnis für alle ruinieren. Es ist also nur der erste Schritt auf dem Weg.

Als klare Warnung für die Spielverderber haben die Entwickler mehrere Personen, die in den vergangenen Monaten durch ständiges vorzeitiges Verlassen der Online-Matches aufgefallen sind, kurzzeitig gesperrt, um ihnen zu zeigen, dass das Studio es mit der Account-Sperrung durchaus ernst meint. Bei einem Spieler betrug die Sperre aufgrund seiner Vergehen gleich knapp zwei Jahre (insgesamt 640 Tage). Dieser schaffte es innerhalb von 24 Stunden seine Escalation Matches insgesamt 18 bis 21 Mal zu verlassen. Zu den Sperrungen heißt es:

Die Drückeberger unter euch haben monatelange Suspendierungen wegen früherer Verhaltensweisen erhalten. So lange kann man als zügelloser Betrüger nämlich gesperrt werden. Passt also zukünftig am besten auf. In den nächsten Stunden werden die betroffenen Benutzer zwar wieder entsperrt, ihr seid aber nur ein Vergehen davon entfernt, suspendiert zu werden. Ihr wurdet gewarnt.

Einige Spieler haben bereits Bedenken geäußert und das System als „zu hart“ kritisiert, da es viele Gründe für den Verlust der Verbindung geben kann. Neben technischen Problemen können auch private Angelegenheiten den Spieler dazu bewegen, eine laufende Partie vorzeitig zu verlassen. Bei einem Verbindungsverlust wegen technischer Störung erlaubt das System in Gears 5 allerdings dem Spieler, wieder reinzukommen. „Ihr bekommt die Möglichkeit, wieder in das Match einzusteigen“, erklärt Sissons. „Und wenn das ein zeitliches Problem war und man danach aber wieder ohne Quitting spielt, kann man seine Strafpunkte wieder abarbeiten.“