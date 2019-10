The Outer Worlds: Die ersten 20 Minuten im Video (Spoiler-Warnung!)

PC Switch XOne PS4

The Outer Worlds ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

In etwas mehr als einer Woche erscheint The Outer Worlds, das neue Rollenspiel von Obsidian Entertainment. IGN hat nun ein neues Gameplay-Video veröffentlicht, das die ersten 20 Minuten des Spiels zeigt. Diese beinhalten auch das Intro. Schaut euch das Video also nur an, wenn ihr damit leben könnt, gespoilert zu werden. Ihr findet den Mitschnitt direkt unterhalb dieser News.

Jörgs Eindruck vom neuen RPG der Macher von Spielen wie Fallout - New Vegas oder Pillars of Eternity lest ihr in seiner umfangreichen Text- und Video-Preview. The Outer Worlds erscheint am 25. Oktober 2019 für den PC, die PS4 und die Xbox One. Direkt ab Release ist es im Xbox Game Pass (PC & Konsole) enthalten. PC-Spieler können es im Epic Games Store oder im Microsoft Store käuflich erwerben. Auf Valves Plattform Steam erscheint der Titel erst ein Jahr später, während der Termin für die Nintendo Switch noch nicht bekannt ist.