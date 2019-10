Retro-Event "ejagfest" rund um Atari und andere Exoten am 2. und 3. November

andere

Das European Atari Jaguar Festival (kurz „ejagfest“) findet in diesem Jahr wieder zweitägig, am 2. und 3. November 2019, in Kleinenbroich (zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach) statt. Gefeiert wird das 30. Jubiläum des Atari Lynx, welcher 1989 in den USA erschien. Die Veranstaltung ist ein seit dem Jahr 2000 jährlich stattfindendes, nicht-kommerzielles Festival für Retro-Gaming-Fans aus ganz Europa. Im Mittelpunkt steht Atari mit all seinen Konsolen und Heimcomputern.

Trotzdem dürfen auch Systeme anderer Hersteller nicht fehlen - je exotischer, desto besser. Das Motto lautet: Bringt eure Lieblingsretrokonsole mit und habt Spaß! Zum Anspielen bereit stehen aus dem Atari-Hardwareportfolio unter anderem Jaguar, Lynx, VCS 2600, Atari 5200 und Atari 7800. Aber auch Heimcomputer aus den 80ern sind anzutreffen. Neue Bekanntschaften schließen, fachsimpeln und in Erinnerungen schwelgen ist ausdrücklich erlaubt.

Zudem sind Homebrew-Spiele, Prototypen und Demos, exklusive Veröffentlichungen und Retro-Games-Ausstellungen auf dem ejagfest keine Seltenheit. Entwickler aus ganz Europa nutzen regelmäßig die Gelegenheit, ihre Neuentwicklungen für verschiedene klassische Systeme auf dem Fest zu präsentieren und teilweise exklusiv zum Verkauf anzubieten. So feierte im Jahr 2007 der einzig existierende, funktionstüchtige Prototyp des sogenannten „Hi-Res Jaguar Virtual Reality Headsets" auf dem ejagfest seine Europa-Premiere.

Turniere und Wettbewerbe, wie zum Beispiel Mario Kart - Double Dash auf dem Gamecube, oder Homebrew-Turniere, zum Beispiel Frogs auf dem Atari STE, sollen für gute Stimmung sorgen. Um die Sache abzurunden, waren in den letzten Jahren regelmäßig einige Händler anwesend, um neue und gebrauchte Jaguar-Spiele sowie Retrospiele im Allgemeinen zum Verkauf anzubieten.

Das Treffen jährt sich zum insgesamt 19. Mal und findet zum fünften Mal in den Räumlichkeiten in Kleinenbroich/Korschenbroich statt. Geboten werden sollen gegen einen Unkostenbeitrag von 15 Euro zwei Tage voller Retrohighlights, viele Aussteller und Händler, ein kostenloses Los für die Tombola am Sonntag, kostenlose Getränke (Kaffee/Wasser) sowie gute Unterhaltung. Detaillierte Informationen zum Programm findet ihr unter dem Quellenlink.