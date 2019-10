Naughty Dog gibt Verkaufszahlen für Uncharted & The Last of Us bekannt

PS4

Industrie-Insider und Senior Analyst von Niko Partners, Daniel „ZhugeEX“ Ahmad, hat beeindruckende Verkaufszahlen für Naughty Dogs Spielserien Uncharted und The Last of Us bekannt gegeben. Wie er auf Twitter verriet, hat sich Uncharted 2 - Among Thieves (Testnote: 9.0) bereits vor dem Release der Uncharted Collection für die PS4 mehr als sechs Millionen Mal verkauft. Das PS4-Exklusive Uncharted 4 - A Thief's End (Testnote: 9.5) ging derweil über 16 Millionen Mal über die weltweiten Ladentheken, während The Last of Us (Testnote: 9.0) sich auf beiden Konsolen (PS3 und PS4) insgesamt mehr als 20 Millionen Mal verkaufte.

Die Verkaufszahlen zeigen laut Ahmad, wie stark die Reputation und Bekanntheit von Naughty Dog seit Uncharted 2 gestiegen sei. Aktuell arbeitet das Studio bekannterweise an The Last of Us - Part 2 (im E3-Bericht), das laut dem Team das bisher größte Spielprojekt von Naughty Dog darstellt. Der Titel soll am 21. Februar 2020 Exklusiv für die PS4 und später vermutlich auch für die PS5 erscheinen. Ob Naughty Dog die Uncharted-Reihe nach dem Verkaufserfolg von Uncharted 4 - A Thief's End weiter fortsetzt oder endgültig ruhen lässt, bleibt abzuwarten.