Cyberpunk 2077 für die Switch? // Statement zu Mikrotransaktionen

PC XOne PS4

John Mamais, Leiter von CD Projekts Niederlassung in Krakau, hat sich in einem Interview mit Gamespot zur potentiellen Umsetzung von Cyberpunk 2077 (Preview) für die Nintendo Switch geäußert. Auf das Thema angesprochen sagte der Macher: „Wer hätte gedacht, dass ein Spiel, wie The Witcher 3 auf der Switch überhaupt möglich wäre. Daher, wer weiß? Ich denke wir werden sehen, ob wir uns für eine Portierung entscheiden werden, wenn das machbar ist. Wahrscheinlich nicht.“ Es sieht also eher nach einer Absage für einen Port aus, selbst wenn es technisch machbar sein sollte. Das letzte Wort ist hier aber wohl noch nicht gesprochen.

Auch bezog er noch einmal Stellung zu den Mikrotransaktionen. Bereits 2017 sagte Studio-CEO Adam Kicinski gegenüber der Website Strefa Inwestorow, dass man ein derartiges Geschäftsmodell lieber anderen überlassen will. Auch knapp zwei Jahre später hat sich daran nichts geändert. Wie Mamais versicherte, wird es im Spiel keine Micropayments geben. Auch eine Implementierung nach der Veröffentlichung des Spiels ist nicht geplant. Mamais dazu:

Ich halte es für eine schlechte Idee, nach der Veröffentlichung eines Spiels Mikrotransaktionen einzuführen. Es scheint jedoch sehr profitabel zu sein. Es ist wahrscheinlich eine schwierige Entscheidung für den Mann, der das Geschäft führt, zu entscheiden, ob wir es tun sollen oder nicht. Aber wenn es alle hassen, warum sollten wir dann so etwas tun und unseren guten Ruf aufs Spiel setzen?

Cyberpunk 2077 befindet sich aktuell für PC, Xbox One und die PS4 in der Entwicklung und wird ab dem 16. April des kommenden Jahres digital und im Handel erhältlich sein.