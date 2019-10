Terra Invicta: Erster Trailer zum Spiel ehemaliger Xcom-Modder

PC Linux MacOS

Im Jahr 2015 kündigten einige Modder der Xcom-Serie, die für die bekannten und beliebten Mods Long War (für Xcom - Enemy Unknown) und Long War 2 (für Xcom 2) verantwortlich zeichneten, ein eigenes Globalstrategiespiel an. Nun, ungefähr vier Jahre später, präsentiert das unter dem Namen Pavonis Interactive firmierende und von Lead Designer John J. Lumpkin geführte Team aus Louisville, Colorado, einen ersten Trailer zu dem Terra Invicta betitelten Spiel.

Darin dringt eine feindliche außerirdische Streitmacht in das äußere Sonnensystem ein und beginnt einen umfassenden Krieg gegen die Menschheit. Diese ist gespalten in verschiedene Fraktionen, die sich in der Frage, wie auf diese Aggression reagiert werden soll, uneinig sind. Eine dieser Fraktionen, genannt The Resistance, wird von euch kontrolliert. Eure Aufgabe ist es, im Wettstreit mit den anderen Gruppierungen eine Flotte aufzubauen, die in der Lage ist, die Alien-Invasion aufzuhalten und zurückzudrängen. Hierfür stellt ihr ein Gremium aus den besten Wissenschaftlern, Wirtschaftsmagnaten und Militärführern zusammen.

Terra Invicta spielt auf einer ausgedehnten Karte des gesamten Sonnensystems, so dass ihr viel Zeit damit verbringen werdet, verschiedene Planeten und Monde zu erkunden, um Ressourcen zu sammeln und Bergbau-Kolonien aufzubauen. Auch eigene Raumstationen werdet ihr errichten können. Weiterhin sollt ihr auch interplanetarische Kriegsschiffe im Kampf sowohl gegen menschliche als auch außerirdische Streitkräfte befehligen können.

Ein Erscheinungsdatum für Terra Invicta ist noch nicht kommuniziert worden. Dies dürfte sich jedoch bald ändern, denn Pavonis Interactive hat vor wenigen Tagen mitgeteilt, dass in Kürze eine Crowdfundig-Kampagne auf der Plattform Kickstarter beginnen soll. Nachfolgend seht ihr den eingangs erwähnten Ankündigungstrailer. Die Entwickler weisen in der Videobeschreibung darauf hin, dass es sich hierbei um einen "Vor-Alpha-Stand" handelt, was möglicherweise die recht zweckmäßige 3D-Grafik erklären könnte.