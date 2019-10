game-Verband und Kulturrat kritisieren Generalverdacht gegen Gamer-Community

Symbolbild // pixabay.com

Im ARD-Format Bericht aus Berlin äußerte sich der Bundesinnenminister Horst Seehofer nach dem rechtsextremen Anschlag in Halle unter anderem dahingehend, dass „viele von den Tätern (oder potenziellen Tätern) aus der Gamer-Szene [kommen]“ und deshalb „die Gamer-Szene stärker in den Blick genommen werden muss“.

Kritische Reaktionen auf diese Aussagen ließen nicht lange auf sich warten: Neben den üblichen Twitter-Postings, widmet sich auch der GamersGlobal-Chefredakteur in einer Langer-lästert-Ausgabe ausführlich diesem Thema.

Hinzu kommen unter anderem die Pressemitteilungen des Deutschen Kulturrates sowie des game-Bundesverbandes, in denen die Verantwortlichen den „Generalverdacht gegen Computerspieler“ stark kritisieren und deutlich machen, dass „nicht Spiele, sondern der Rechtsextremismus das Problem [ist]“. Der Deutsche Kulturrat führt unter anderem aus:

Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, wird wie folgt zitiert:

Jüdisches Leben muss in Deutschland in seiner ganzen Vielfalt jeden Tag gelebt werden können. Absurd ist allerdings, nun als erstes die Gaming-Szene unter Generalverdacht zu stellen. Games können leider ebenso wie andere Kunstformen dazu genutzt werden, menschenverachtendes Gedankengut zu verbreiten. Hieraus eine besondere Gefährdung vor allem durch Games abzuleiten, verkennt die wahren Gefahren. Nicht Games, sondern der Rechtsextremismus ist das Problem.

Felix Falk, Geschäftsführer des game-Bundesverbandes, macht unter anderem deutlich, dass Horst Seehofer „nicht hilflos einem Medium und dessen Community die Schuld geben [sollte]“:

Die Games-Community unter einen Generalverdacht zu stellen, zeugt vor allem von Unkenntnis und Hilflosigkeit und lenkt von den wirklichen gesellschaftlichen und politischen Ursachen für solche Taten ab. Games sind längst zu einem festen Bestandteil des Alltags Millionen Deutscher geworden, fast jeder zweite hierzulande spielt. Eigentlich müsste jedem längst klar sein: So wenig wie man Filme oder Bücher für Hass und Gewalt verantwortlich machen kann, so wenig sind Games und ihre Community hierfür die Ursache. Stattdessen haben wir in Deutschland ein beängstigendes Problem mit Rechtsextremismus. Der Bundesinnenminister sollte nicht hilflos einem Medium und dessen Community die Schuld geben, sondern aktiv die gesellschaftlichen Probleme der Radikalisierung und zunehmenden Fremdenfeindlichkeit angehen, die zu solchen furchtbaren Taten wie in Halle führen.