GG-Rückblick KW 41/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 41: Rückblick von Sonntag, 6. Oktober, bis Samstag, 12. Oktober 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Viel zu hören, zu lesen und anzuschauen: Neben unseren beiden Podcasts, in denen auch unser neuer Redakteur Hagen Gehritz seine Auftritte hat, veröffentlichten wir drei Tests samt Videos sowie einen etwa 13 Minuten langen Rückblick auf die Witcher-Reihe oder auch die vierte Folge der eShop Selection. Sehr ausführlich ist dieses Mal die neue Jörgspielt-Ausgabe ausgefallen: Mit etwa 37.000 Zeichen schreibt der GG-Chefredakteur unter anderem über Blasphemous, Speed Demons oder The Surge 2. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ 10 Jahre GamersGlobal

Da es eine Eventseite mit allen redaktionellen und Community-Inhalten zum 10-jährigen Jubiläum von GamersGlobal gibt, verweisen wir an dieser Stelle nur auf die neu hinzugekommenen Beiträge. Neben den sechs neuen Grußworten ehemaliger Mitstreiter wurden die Gewinner der Community-Verlosung ermittelt, weitere lesenswerte Texte mit zahlreichen Links sowie der zweite Teil unserer 10-Jahres-Statistik veröffentlicht.

❸ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Zwei Unternehmen beziehungsweise deren Reaktionen und Produkte führen dieses Mal die Liste der am häufigsten aufgerufenen News an: Neben der Sperrung eines chinakritischen Spielers durch Blizzard, wurde der Veröffentlichungszeitraum der PS5 preisgegeben – im Zuge dessen berichteten wir zudem über Entlassungen bei Sony. Viel gelesen und diskutiert wurden darüber hinaus die Systemvoraussetzungen für RDR2 oder auch der deutsche Trailer zu Star Trek - Picard. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 13. Oktober (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❹ ⚊ Community-Inhalte

Der erste Teil der Q-lumne 8 sorgte für eine Vielzahl an ausgetauschten Gedanken. Ebenso lesenswert ist ein weiterer User-Artikel, der sich den Ultima-Unterworld-Spielen widmet. Der jüngste Spielecheck behandelt einen First-Person-Puzzler, die aktuelle DU-Galerie hingegen wie gewohnt jene Titel, die ein Teil unserer User im vergangenen Monat gespielt hat.

❺ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Landwirtschafts-Simulator 20 ab Dezember für Mobilsysteme erhältlich

Auf PC oder stationären Konsolen ist das Landwirtschafts-Simulator-Franchise bekanntlich erfolgreich und beliebt. Zum Ende dieses Jahres wird der Landwirtschafts-Simulator 20 auch für mobile Geräte zur Verfügung stehen – vor dem Hintergrund, dass Mobile-Games immer beliebter werden, kann man auf erste Downloadzahlen gespannt sein.

» 1:59:40 für 42,195 Kilometer. Unfassbar. «

— Q-Bert am 12. Oktober 2019

❻ ⚊ KW 41/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Getestet haben wir im Oktober 2014 unter anderem Driveclub und Super Smash Bros. 3DS, außerdem könnt ihr euch eine Galerie zur Jedi-Con anschauen oder einen User-Artikel zu Final Fantasy Explorers durchlesen. Und dann war da noch das Thema Alien - Isolation, das in einer Stunde der Kritiker als auch in einem Langer lästert – im doppelten Wortsinn – verarbeitet wurde.

